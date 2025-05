Ucraina, Zelensky: "L'incontro a Istanbul può far finire la guerra". Trump: "Valuto di andare"

12 maggio 2025 a

a

a

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che si recherà giovedì in Turchia per i colloqui fra Russia e Ucraina perché si tratta di un incontro "molto importante" e da cui potrebbero uscire "cose buone". Lo ha comunicato attraverso un post su X. "Ho sostenuto il presidente Trump nell'idea di colloqui diretti con Putin. Ho espresso apertamente la mia disponibilità a incontrarlo. Sarò in Turchia. Spero che i russi non eviteranno l'incontro. E naturalmente, tutti noi in Ucraina apprezzeremmo molto se il presidente Trump potesse essere con noi a questo incontro in Turchia. È l'idea giusta. Possiamo cambiare molte cose. Il presidente turco Erdogan può davvero ospitare un incontro al più alto livello", ha digitato il numero uno di Kiev. Un vertice, quello di Istanbul, a cui potrebbe partecipare anche Donald Trump, che ha dichiarato che sta pensando di andarci di persona.

È l'ora della pace? Putin propone negoziati in Turchia, Zelensky: lo aspetto

Dopo aver discusso con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan per stabilire i dettagli chiave dell'incontro, Zelensky ha detto: "Sono grato per il suo sostegno e la sua disponibilità a facilitare la diplomazia al massimo livello. Condividiamo una visione comune sulla necessita' di un cessate il fuoco. È inoltre essenziale che i nostri partner garantiscano il monitoraggio del cessate il fuoco. Siamo pronti a colloqui diretti con Putin". E ancora: "È fondamentale che in Europa continuiamo a lavorare insieme per garantire garanzie di sicurezza a lungo termine. Rimarremo in costante contatto con gli Stati Uniti. Il Presidente Erdogan e io abbiamo concordato di proseguire i nostri sforzi congiunti per garantire la pace".