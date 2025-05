Macron e il coca-gate, scende in campo l'Eliseo: la foto che smentisce Mosca

Il bustina-gate finisce in una comunicazione ufficiale dell'Eliseo che su X smentisce le accuse rilanciate da Mosca e parla apertamente di fake news costruite da nemici della Francia. La presidenza francese ha smentito che il presidente Emmanuel Macron sia stato ripreso con della droga in treno mentre era in viaggio sabato verso l'Ucraina con il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. I sospetti rilanciati dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nascono da un video in cui si vede sul tavolo accanto a Macron un "sacchetto bianco e un cucchiaio", come lei li ha definiti, che poi lui nasconde all'arrivo dei giornalisti. "Immagini incredibili", le ha definite Zakharova in un messaggio su Telegram, aggiungendo: "Nel 2022 ho chiesto a un ambasciatore occidentale: 'Come potete fornire armi a uno squilibrato tossicodipendente come Zelensky, che da anni fa uso di cocaina?'. E ho ricevuto questa risposta: 'Per l'Ue è una cosa normale, molti capi di Stato occidentali ne fanno uso'".

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr