Ucraina, Putin gela i volenterosi: "Niente tregua senza stop armi a Kiev"

Leader europei oggi a Kiev da Volodymyr Zelensky per ribadire in un vertice il sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer si trovano nella capitale ucraina insieme al premier polacco Donald Tusk per parlare di pace e sicurezza del Paese in guerra con la Russia, all'indomani della parata con cui Vladimir Putin ha messo in mostra la forza di Mosca. All'incontro, da remoto, partecipa la premier Giorgia Meloni.

Secondo una dichiarazione congiunta, obiettivo dell'incontro è anche coordinare gli sforzi per sostenere un piano per una pausa nei combattimenti di 30 giorni. "Insieme agli Stati Uniti, chiediamo alla Russia di accettare un cessate il fuoco di 30 giorni completo e senza condizioni per fare spazio a colloqui su una pace giusta e duratura", affermano i leader.

Tuttavia, arriva il segnale di Mosca. "Prima di accettare un cessate il fuoco prolungato devono cessare le forniture di armi dagli alleati dell'Ucraina", dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in un'intervista esclusiva con ABC News. Le forniture di armi dagli alleati dell'Ucraina devono cessare prima che si possa verificare una pausa nelle ostilità, ha detto Peskov, "altrimenti, sarà un vantaggio per l'Ucraina. L'Ucraina continuerà la sua mobilitazione totale, portando nuove truppe in prima linea. L'Ucraina userà questo periodo per addestrare nuovo personale militare e per dare un po' di riposo a quello esistente". "Perché dovremmo concedere un tale vantaggio all'Ucraina?", ha aggiunto. Peskov ha anche affermato che l'Ucraina "non è pronta per negoziati immediati", negando che sia Putin a temporeggiare. "Il presidente Putin sta facendo tutto il possibile per risolvere il problema, per raggiungere un accordo con mezzi pacifici e diplomatici. Ma non avendo a disposizione mezzi pacifici e democratici, dobbiamo continuare le operazioni militari", ha affermato.