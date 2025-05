Parata del 9 maggio, Putin al fianco di Xi: "Tutta la Russia sostiene l'offensiva in Ucraina"

09 maggio 2025 a

A Mosca la parata per commemorare l'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Le forze armate russe hanno marciato nella Piazza Rossa alla presenza di Vladimir Putin e di circa 20 leader stranieri, tra cui il cinese Xi Jinping, ricevuti prima dell'evento dal numero uno del Cremlino. Putin, seduto accanto a Xi all'inizio della parata, è stato anche ripreso mentre salutava e stringeva la mano ad alcuni veterani della seconda guerra mondiale. Il leader russo ha poi salutato alcuni militari nordcoreani a margine della parata. "I miei migliori auguri a voi, e a tutte le vostre truppe auguro il meglio", ha detto Putin a diversi ufficiali nordcoreani in uniforme, secondo quanto trasmesso dalla televisione russa.

Nel suo discorso il capo del Cremlino ha detto che "la Russia nel suo insieme" sostiene l'offensiva in Ucraina. "L'insieme del Paese, la società, il popolo sostengono i partecipanti all'operazione militare speciale" in Ucraina, ha dichiarato Putin, assicurando poi che la Russia "è stata e sarà una barriera indistruttibile contro il nazismo, la russofobia, l'antisemitismo". "Siamo orgogliosi del coraggio e della determinazione" dei partecipanti all'operazione militare speciale, ha detto ancora. Tra i soldati che hanno sfilato sulla Piazza Rossa, anche 1500 militari che hanno combattuto in Ucraina.  Nella parata sono stati mostrati per la prima volta i droni che la Russia usa nella guerra in Ucraina, carri armati, veicoli corazzati per il trasporto truppe, obici, missili nucleari Yars e sistemi di difesa aerea S-400.

Mosca intanto sottolinea che Putin e il suo omologo statunitense, Donald Trump, si sono scambiati le congratulazioni tramite i loro collaboratori, in occasione del Giorno della Vittoria, in cui si ricorda la vittoria sul nazifascimo. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, in un commento a Channel One. "Tramite i loro collaboratori, il presidente russo e il presidente Trump si sono scambiati le congratulazioni in occasione della nostra festa comune", afferma Ushakov, citato da Tass. Per quanto riguarda cosa nello specifico si siano detti i leader, Ushakov chiarisce: "Parole calorose, congratulazioni reciproche per una festa comune, una grande festa".