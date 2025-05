Leone XIV concede l'indulgenza plenaria: cos'è e a chi è rivolta

08 maggio 2025 a

Il neo Papa Leone XIV ha concesso l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli radunati in piazza San Pietro e a quelli collegati con i mezzi di comunicazione. L'ultima indulgenza plenaria era stata concessa nell'Urbi et Orbi il giorno di Pasqua da Papa Francesco, il giorno prima della sua morte.

Robert Prevost è Leone XIV. Sorpresa a San Pietro, ecco il nuovo Papa

Ma così l’indulgenza plenaria annunciata da Papa Robert Francis Prevost in piazza San Pietro? Per la Chiesa Cattolica è la remissione totale della pena temporale dovuta per i peccati già perdonati, che il fedele può ottenere per sé o per i defunti. In altre parole, quando una persona si confessa, riceve il perdono dei peccati (la colpa è cancellata), ma resta comunque un “debito” davanti a Dio, cioè la pena temporale dovuta per il disordine causato dal peccato. L’indulgenza plenaria cancella proprio questa pena, liberando totalmente l’anima da ogni conseguenza del peccato. L’indulgenza non sostituisce la confessione, la conversione o la penitenza, ma esprime l’amore misericordioso di Dio, che tramite la Chiesa offre una grazia per la purificazione dell’anima.