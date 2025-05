Trump in abito talare e con la mitra: il fotomontaggio che spopola sui social

03 maggio 2025 a

a

a

Con il Conclave alle porte e il futuro della Santa Romana Chiesa tutto da scrivere, Donald Trump fa le prove da Papa. Un fotomontaggio, che lo ritrae in versione Pontefice, fa il giro dei social: vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo, il presidente degli Stati Uniti è ritratto mentre impartisce la benedizione. Un'idea, quella di rappresentarlo come il successore di Pietro (e di Jorge Mario Bergoglio), forse suggerita dalle parole che lo stesso tycoon repubblicano ha detto dopo la morte di Francesco e sostenuta dall'intelligenza artificiale.

"Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me", ha scherzato giorni fa il presidente dalla Casa Bianca dopo che in Vaticano tutti sono stati costretti a fare i conti con il vuoto di potere. Trump ha anche affermato che gli piacerebbe che l'arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan, uno dei prelati americani presenti al Conclave, diventasse il prossimo Pontefice. "Devo dire che c’è un cardinale di un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo cosa succede", ha dichiarato il tycoon.