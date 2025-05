Principe Harry, intervista bomba alla Bbc: "Vorrei riconciliarmi con la famiglia"

02 maggio 2025 a

a

a

Il principe Harry si pente a metà e vuole ricucire con il padre, re Carlo - nonostante lo critichi ancora pesantemente -, l'erede al trono principe William e la moglie di lui, la principessa del Galles Kate Middleton. "Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa", ha detto alla Bbc il principe Harry, spiegando che il re "non mi parla più per via di questa questione sulla sicurezza", ma che non vuole più discutere e "non sa quanto tempo ancora avrà da vivere mio padre".

Harry "umiliato e preso a schiaffi": il caso scorta finisce malissimo

Il duca di Sussex ha parlato con l'emittente britannica dopo aver perso la sua ultima causa legale in merito al livello di sicurezza per sé e la sua famiglia durante i loro soggiorni nel Regno Unito. La corte britannica ha stabilito che i contribuenti non devono pagare per la scorta armata di Harry, di Meghan Markle e dei figli, quantificando le spese legali che dovrà risarcire in circa 1,5 milioni di sterline.