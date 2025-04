Gerusalemme circondata dalle fiamme. Il messaggio di Hamas: "Bruciate tutto"

30 aprile 2025 a

Gerusalemme è circondata dalle fiamme. Gran parte dell'area boschiva attorno alla città è preda del fuoco e al momento i roghi sono ben lungi dall'essere domati. "Siamo nel mezzo di un incendio di grandi dimensioni, forse il più grande mai avvenuto in questo Paese", ha affermato il capo dei pompieri di Gerusalemme, Shmulik Friedman. Alcune comunità della zona sono state evacuate mentre il ministro della Difesa, Israel Katz, ha parlato di "emergenza nazionale". Nell'area è stato mobilitato l'esercito. L'incendio è scoppiato mentre Israele celebrava il Memorial Day per i soldati caduti e le vittime degli attentati, in vista della Festa dell'Indipendenza di giovedì. Molti degli eventi in programma sono stati cancellati, compresa la cerimonia nazionale ufficiale a Gerusalemme.

Gerusalemme, la mano di Hamas sugli incendi: "Palestinesi, bruciate tutto"

L'evento era previsto sul Monte Herzl, vicino alla zona dell'incendio. Il Paese ha chiesto aiuto ai partner internazionali. Il ministro degli Esteri, Gideon Saar, ha sentito il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, che ha attivato il Dipartimento di Protezione Civile. Due Canadair si recheranno in Israele per dare il loro aiuto alle squadre di emergenza locali. “Speriamo di raggiungere 150 squadre di vigili del fuoco”, ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. L'agenzia di sicurezza interna israeliana, lo Shin Bet, è coinvolta nelle indagini sull'accaduto. Si sospetta infatti che i roghi, o almeno alcuni, siano di origine dolosa. A tal proposito la polizia ha arrestato un 50enne residente a Gerusalemme Est in seguito alla segnalazione di una persona che aveva visto qualcuno tentare di appiccare il fuoco alla vegetazione nella zona sud di Gerusalemme.

Gerusalemme, bruciano i boschi. Netanyahu: "Aerei in aiuto da Italia e Croazia"

Gli agenti di polizia che lo hanno fermato gli hanno trovato addosso un accendino, cotone idrofilo e altri materiali infiammabili. Mentre la situazione è ancora fuori controllo Hamas ha pubblicato un messaggio su Telegram in cui ha incoraggiato i palestinesi a "bruciare tutto ciò che potete, boschi, foreste e case dei coloni" in quanto Gaza "attende la vendetta dei liberi". In precedenza anche il canale Telegram 'Jenin News Network' aveva invitato i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". Da alcuni utenti sui social network gli incendi vengono definiti da alcuni utenti 'Fiamme del diluvio', in allusione al nome dato da Hamas al massacro del 7 ottobre del 2023, cioè 'Diluvio Al-Aqsa'.