Canada, alle elezioni vincono i liberali di Mark Carney: "Trump non ci spezzerà"

I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni canadesi. I risultati definitivi sono attesi nel corso della giornata, ma l'esito sancisce una clamorosa rimonta dei liberali, che solo pochi mesi fa sembravano destinati a cedere il passo ai conservatori guidati da Pierre Poilievre. Carney, 60 anni, è in carica dal marzo scorso, dopo le dimissioni dell'ex premier Justin Trudeau. Carney, che ha impostato la sua campagna come alternativa a Trump, ha beneficiato della crescente preoccupazione dei cittadini per i rapporti con Washington. I liberali, comunque, secondo le proiezioni non riuscirebbero a raggiungere la soglia dei 172 seggi necessaria a ottenere la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni. La formazione di un governo di minoranza comporterà la necessità di negoziare accordi e alleanze con altri partiti. Intanto il leader del Nuovo partito democratico, Jagmeet Singh, ha annunciato le dimissioni.

"Il presidente Trump sta cercando di spezzarci affinché l'America possa possederci. Questo non accadrà mai... Mai", ha detto il primo ministro del Canada Carney, nel discorso della vittoria che ha tenuto davanti ai sostenitori a Ottawa, dopo che il suo Partito Liberale ha vinto le elezioni federali. La vittoria dei liberali giunge al termine di un ribaltamento in campagna elettorale che è stato alimentato dalle minacce di annessione di Donald Trump e dalla sua guerra commerciale. I liberali sembravano destinati a una sconfitta schiacciante fino a quando il presidente Usa non ha iniziato ad attaccare l'economia canadese e a minacciare la sovranità del Paese, suggerendo che il Canada dovesse diventare il 51° stato degli Stati Uniti. Le mosse di Trump hanno fatto infuriare i canadesi e alimentato un'ondata di indignazione che ha aiutato i liberali a invertire quella che sembrava la tendenza in vista delle elezioni e a conquistare il quarto mandato consecutivo al potere.