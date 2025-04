Vancouver, auto piomba sulla folla durante un festival: "Diverse vittime"

27 aprile 2025 a

A Vancouver, in Canada, un suv è piombato sulle decine di persone che affollavano il festival di strada "Lapu Lapu", uccidendone diverse e ferendone altre. Il fatto è accaduto intorno alle 20 locali, le 5 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, il conducente della vettura è stato arrestato. I video pubblicati sui social network mostrano le vittime e i detriti dei camion che per l'evento vendevano street food. Come riporta l'Ansa, il sindaco della città, Ken Sim, ha dichiarato in un comunicato di essere "scioccato e profondamente addolorato" per quello che ha definito un "incidente orribile". "I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti e con la comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile," ha detto.