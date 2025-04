Dazi, il governatore della California fa causa a Trump: "Sono illegali"

16 aprile 2025 a

Il governatore della California, Gavin Newsom, dovrebbe presentare una causa per contestare l'autorità esecutiva del presidente Donald Trump di emanare dazi internazionali senza l'approvazione del Congresso. Come riporta il Los Angeles Times, l'ufficio del governatore ha affermato che l'azione legale sosterrà che l'International Emergency Economic Powers Act, citato da Trump per imporre i dazi, non gli conferisce la possibilità di adottare dazi unilateralmente sulle merci importate negli Stati Uniti. "I dazi illegali del presidente Trump stanno creando il caos tra le famiglie, le imprese e l'economia della California, facendo salire i prezzi e minacciando posti di lavoro", ha dichiarato Newsom in una nota. "Stiamo difendendo le famiglie americane che non possono permettersi che il caos continui". Questo caso segna la prima volta che Newsom assume un ruolo di primo piano in una delle 15 cause legali che la California ha intentato contro l'attuale amministrazione Trump, segnalando un potenziale allontanamento dal suo approccio più riservato nei confronti del presidente durante il secondo mandato di Trump.

La California, che secondo l'ufficio del governatore ha registrato quasi 675 miliardi di dollari di scambi commerciali bilaterali lo scorso anno, rischia di perdere miliardi di entrate statali a causa delle politiche tariffarie di Trump se il commercio internazionale dovesse calare e il mercato azionario crollare. Messico, Canada e Cina rappresentano i tre maggiori partner commerciali dello Stato. "L'implementazione caotica e casuale dei dazi da parte del presidente non è solo profondamente preoccupante ma anche illegale", ha dichiarato il difensore dello Stato Rob Bonta in una nota. "I californiani si stanno preparando alle conseguenze delle scelte del presidente - dagli agricoltori della Central Valley alle piccole imprese di Sacramento, fino alle famiglie preoccupate a tavola - Questo gioco che sta giocando il presidente ha conseguenze molto concrete per i californiani in tutto il nostro stato".