Conclave, le città dove se ne parla di più: la pressione corre sui social

Conto alla rovescia per il prossimo Conclave. La data d'inizio è stata già fissata a mercoledì 7 maggio ma nel mondo già si parla di alleanze e cordate tra prelati per eleggere il nuovo Pontefice. Da sabato 26 aprile sono state già censite nelle conversazioni digitali ben 2.9 milioni di interazioni generate dal termine "Conclave". Più del dato quantitativo, però, è interessante mappare la geografia del parlato per provare a comprendere quanto e come nei prossimi giorni questa cartina dell'interesse possa aiutarci a comprendere quali sono le aree del mondo dove c'è più pressione social/e in merito all'elezione del nuovo Pontefice.

Al top della classifica delle città dove finora si è discusso maggiormente di Conclave ci sono Buenos Aires e Roma con l'11%, seguite da Città del Messico col 9%. Poi c'è Parigi (8%), Madrid (7%), Brasilia e Manila (6%), Bogotà, Santiago, Caracas e Lima (5%), Asuncion e San Paolo (4%), Città del Guatemala e Nuova Delhi (3%). Chiudono la classifica delle top 20 Washington, Cordoba, New York e Quito con il 2%.