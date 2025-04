Ucraina, sulla Crimea asse Mosca-Washington: "D'accordo con Trump"

24 aprile 2025 a

Le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui la Crimea è stata 'persa' dall'Ucraina anni fa sono pienamente coerenti con la posizione della Russia su questo tema. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov come riporta Interfax. "Questo è pienamente coerente con la nostra comprensione e con quanto diciamo da tempo. Questo è ciò che si può dire", ha detto Peskov.

In precedenza, Trump aveva affermato che "la Crimea è stata persa" dall'Ucraina "anni fa" e che le dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelensky, che rifiuta di riconoscerla come territorio russo, stanno danneggiando i negoziati per porre fine al conflitto.