Casa Bianca, incontro Meloni-Trump: "Molto utile ciò che può fare"

Donald Trump e Giorgia Meloni hanno un "rapporto molto speciale" e la visita delle premier italiana a Washington era in programma "da tempo". L'ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Dopo aver ricordato i precedenti incontri tra i due leader avvenuti dopo le elezioni del 5 novembre, il funzionario ha sottolineato che la visita era in discussione "da molto prima" che il presidente Usa lanciasse i dazi nei confronti dei partner commerciali degli Stati Uniti.

Nell'incontro con Giorgia Meloni, Donald Trump "non si concentrerà semplicemente su come sia possibile aprire il mercato italiano, ma su come possono aiutarci con il resto dell'Europa". Lo ha detto una fonte dell'amministrazione americana in un briefing con i giornalisti prima dell'arrivo della premier italiana alla Casa Bianca, secondo quanto riferisce la Bbc, che sta seguendo live la visita.