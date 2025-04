Telefonata Meloni-von der Leyen prima di Washington: cosa si sono dette

16 aprile 2025 a

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno avuto una nuova telefonata di coordinamento in vista della visita di Meloni negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente Donald Trump.

"Non divulgheremo alcun comunicato specifico ma i messaggi sono in linea con quanto detto nei giorni precedenti. Quindi hanno coordinato questa visita. Come sapete, abbiamo già detto più volte che qualsiasi contatto con l'amministrazione statunitense è ben accetto. L'ha detto la presidente stessa. Certo, la competenza negoziale spetta alla Commissione, ma il contatto e i contatti sono estremamente positivi e quindi la presidente e la premier si sono coordinate", ha spiegato la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà.