Dazi, l'Europa si è suicidata e i cinesi ci sfottono: "Le borse di lusso? Ve le vendiamo noi scontate"

15 aprile 2025 a

a

a

I dazi di Donald Trump arrivano dopo decenni caratterizzati da una strategia fallimentare dell'Europa nei rapporti con la Cina. E ora dal Dragono ci sfottono pure. Avrete visto anche voi, sui social, i video dei proprietari delle fabbriche che in Cina producono le borse dei brand europei del lusso. In sostanza, dicono che gli accessori griffati venduti a migliaia di euro nelle boutique europee con su scritto made in Italy o in France sono all'80 per cento fatte in Cina. Tanto vale acquistarle direttamente da loro a prezzi stracciati, tanto che li propongono scontati dell'80 per cento.

El 80% de los bolsos de lujo del mundo se hacen en China, pero las marcas occidentales los compran por unos 1.000 dólares, le ponen un nuevo paquete, le añaden el 'Made in Italy' de turno y te cobran una animalada por ellas.



Los chinos se han hartado. pic.twitter.com/TJ1VZ919RC — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) April 14, 2025

Video che sembra rientrare in una logica di propaganda comerciale, come quelli realizzati con l'Intelligenza artificiale che mostrano grassi americani al lavoro nelle fabbriche per fare iPhone e computer a causa delle politiche protezionistiche di Trump. Ma che dimostra in modo plastico che è la stessa Europa ad aver annientato la forza produttiva per guadagni facili, esternalizzando anche quella che dovrebbe essere l'unicità delle produzioni esclusive e artigianali. Invece diamo la colpa a Trump, e i cinesi ci sfottono.