Trump "in ottima forma". La frecciata a "Sleepy Joe" dopo il test cognitivo

12 aprile 2025 a

a

a

Il test cognitivo a cui si è sottoposto Donald Trump certifica che è "in ottima forma". A comunicarlo ai giornalisti è stato il presidente degli Stati Uniti stesso. Dopo il check up annuale presso l'ospedale militare Walter Reed di Washington, il tycoon 78enne ha dichiarato di avere "un cuore buono, una buona anima, un'anima ottima". Un modo, questo, per rassicurare chi sostiene che il repubblicano sia troppo avanti con l'età per gestire con raziocinio e lungimiranza le sfide che il complesso scacchiere diplomatico impone. E anche un'occasione ghiotta per mandare una frecciata all'ex inquilino della Casa Bianca Joe Biden: "Ho voluto essere un po' diverso da Biden, ho fatto un test cognitivo, non so dirvi altro che ho risposto bene a tutte le domande", ha assicurato Trump.

Dazi Usa, l'Ue crede nei negoziati: arriva lo stop di 90 giorni alle contromisure

A coniare il soprannome "Sleepy Joe" (Joe addormentato) era stato proprio Donald Trump. L'obiettivo? Evocarne la stanchezza dovuta al passare degli anni. Una targhetta, quella imposta all'ex presidente, che certo è stata difficile da smentire. Il democratico, nel corso degli anni, si è sempre fatto notare per scivoloni, gaffe e pisolini in diretta. E l'America ha presto smesso di perdonarlo. Il 78enne Trump, il più anziano presidente che abbia mai prestato giuramento, ha detto di aspettarsi il rapporto del medico entro domenica ma ha anche assicurato l'assenza di segnali da non sottovalutare, riportando di aver risposto a tutte le domande che gli sono state poste in maniera corretta.