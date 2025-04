New York, elicottero si spezza in volo e cade nell'Hudson: chi sono le 6 vittime

11 aprile 2025 a

a

a

Prima un volo della durata di 18 minuti e poi la fatale caduta nel fiume Hudson con la conseguente morte delle sei persone a bordo. È questa la tragedia aerea che, nelle ultime ore, ha scosso New York. Il velivolo, ha riferito il sindaco della città Eric Adams, era partito ieri pomeriggio da un eliporto del centro di Manhattan ed è finito nel corso d'acqua poco dopo. Un testimone ha affermato di aver visto il mezzo spezzarsi durante il tragitto, con la coda e l'elica che si staccavano. Nell'incidente è morta la famiglia di Agustin Escobar, un dirigente della Siemens. I corpi delle vittime, compresi quelli dei tre bambini, sono stati recuperati ed estratti dall'acqua.

Anche due italiani tra le vittime del crollo della discoteca di Santo Domingo

Oltre a Escobar, hanno perso la vita la moglie Mercè Camprubí Montal, global manager di una società di tecnologia energetica, i loro tre figli, e il pilota. Lo ha detto all'Associated Press una persona informata sulle indagini. Escobar ha lavorato per l'azienda tecnologica Siemens per più di 27 anni, più recentemente come global CEO per le infrastrutture ferroviarie presso Siemens Mobility. Questo è quanto riporta il suo account LinkedIn. Alla fine del 2022 è diventato per un breve periodo presidente e CEO di Siemens Spagna. Escobar ha pubblicato regolarmente post sull'importanza della sostenibilità nel settore ferroviario e ha spesso viaggiato all'estero per lavoro, recandosi in India e Regno Unito nell'ultimo mese. Dal 2023 era anche vicepresidente della Camera di Commercio Tedesca per la Spagna.

Dazi Usa, l'Ue crede nei negoziati: arriva lo stop di 90 giorni alle contromisure

Sui social sono state fatte rimbalzare le immagini del velivolo, un Bell 206, prima capovolto in acqua e poi circondato dai mezzi di soccorso. Un incidente, questo, che riapre la questione della sicurezza, mai approfondita fino in fondo. Si tratta, infatti, dell'ennesima tragedia accaduta negli affollatissimi cieli sopra la Grande Mela, dove si incrociano velivoli commerciali o usati per viaggi privati. Diversi sono i precedenti. Uno degli ultimi incidenti risale al 2018, quando cinque persone morirono a bordo di un elicottero privato finito nell'acque dell'East River. Nel 2009, invece, nello schianto tra un elicottero e un piper persero la vita nove persone, tra cui cinque turisti italiani che sorvolavano l'Hudson.