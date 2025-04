Usa, altro bimbo morto di morbillo. Retromarcia di Kennedy Jr.: “Vaccino unica soluzione”

07 aprile 2025 a

Il segretario della Salute e dei Servizi Umani (Hhs) degli Stati Uniti, il no vax Robert F. Kennedy Jr., è andato nel West Texas per dare il suo sostegno alla famiglia della seconda piccola vittima dell’epidemia di morbillo. La vittima, che non era vaccinata, è deceduta nelle scorse ore in un ospedale locale, dove stava ricevendo cure per il morbillo, segnando il secondo decesso di un minore nello Stato del Texas collegato all’epidemia. «La mia intenzione era di venire qui in silenzio per consolare le famiglie e stare con la comunità nel loro momento di dolore», ha detto Kennedy in un post su X, aggiungendo che era anche in Texas per supportare i funzionari sanitari «e per imparare come le nostre agenzie dell’Hhs possono collaborare meglio con loro per controllare l’epidemia di morbillo».

Kennedy, un sostenitore anti-vaccino che ha affrontato critiche per la risposta della sua agenzia all’epidemia, ha tuttavia scritto alla fine del suo post che «il modo più efficace per prevenire la diffusione del morbillo è il vaccino Mpr», riferendosi al vaccino contro morbillo-parotite-rosolia. Un deciso passo indietro. «Siamo profondamente dispiaciuti di dover annunciare che un bambino in età scolare a cui è stato recentemente diagnosticato il morbillo è deceduto», ha riferito alla Cnn Aaron Davis, vicepresidente dell’Umc Health System di Lubbock. «Il bambino stava ricevendo cure per complicazioni del morbillo mentre era ricoverato in ospedale. È importante notare che il bambino non era stato vaccinato contro il morbillo e non aveva patologie pregresse note», ha precisato la stessa fonte.