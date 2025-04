Guerra in Ucraina, come stanno le cose sul campo: l'Isw svela tutto sulla Russia

07 aprile 2025 a

a

a

«Il ritmo dell’avanzata della Russia in Ucraina è costantemente diminuito da novembre del 2024, in parte per i contrattacchi ucraini andati a buon fine nell’Ucraina orientale». È quanto si legge nell’ultimo rapporto diffuso dall’Institute for the Study of War (Isw). Anche il Ministero della Difesa britannico ha analizzato che le forze russe hanno conquistato 143 chilometri quadrati in Ucraina a marzo. Una cifra in calo da novembre 2024, quando le forze russe avevano conquistato 730 chilometri quadrati, prima di scendere a 393 chilometri quadrati a dicembre, poi a 326 a gennaio e a 195 a febbraio. L’Isw cita «video geolocalizzati» che confermano questa tendenza, pur con delle differenze. Secondo il think tank i russi avrebbero conquistato 203 chilometri quadrati a marzo, rispetto ai 627 di novembre. Si attendono ora gli sviluppi del lavoro di Donald Trump per mediare la fine della guerra tra Kiev e Mosca: vanno avanti gli incontri per arrivare alla tregua.