Trump: "Mai più le nostre navi affondate". Il video del raid contro gli Houthi

05 aprile 2025 a

a

a

"Non affonderanno mai più le nostre navi": così Donald Trump ha commentato il video, da lui diffuso nelle scorse ore via social, di un raid aereo condotto contro un gruppo di combattenti di Ansara Allah, "I partigiani di Dio" meglio noti come Houthi. La sequenza documenta l’attacco mirato a una postazione nel deserto dove, secondo il presidente statunitense, i miliziani si stavano radunando per preparare un’azione offensiva contro asset navali americani nella regione del Mar Rosso. "Questi Houthi si stavano radunando per ricevere istruzioni per un attacco. Oops, niente più attacchi da parte di questi Houthi! Non affonderanno mai più le nostre navi", ha scritto il tycoon in callce al filmato che mostra una sequenza notturna di sorveglianza aerea con obiettivo multiplo centrato da ordigni di precisione.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025

L’esplosione ha colpito in pieno un gruppo numeroso dei miliziani sostenuti dall'Iran, con un impatto visibile anche a distanza. Il contenuto del video, in stile footage militare, mostra una panoramica termica su una zona desertica poco illuminata. I bersagli - presumibilmente unità combattenti Houthi - sono riuniti in formazioni ravvicinate. L’operazione viene condotta precisione, colpendo i bersagli simultaneamente. Il filmato si conclude con una forte deflagrazione che avvolge l’intera area di impatto. "La portaerei statunitense Uss Harry S. Truman continua a fuggire e noi continuiamo a inseguirla. In mare siamo in una posizione avanzata", ha detto ieri il leader del gruppo yemenita filo-iraniano, Abdul Malik al Houthi, citato dall’emittente di proprietà del gruppo "Al Masirah". "La nostra difesa aerea ha abbattuto 17 droni Mq-9, un risultato raro e significativo. Questa è la nostra battaglia con Israele e gli Stati Uniti. Tutto quello che abbiamo sempre voluto è che gli arabi si facessero da parte e ci lasciassero affrontare direttamente il nemico", ha aggiunto.