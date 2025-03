Ucraina, "elezioni in estate". Zelensky spariglia le carte: cosa c'è dietro

31 marzo 2025 a

L'Ucraina potrebbe andare presto al voto con il presidente Volodymyr Zelensky che spera in un secondo mandato. Eventualità che gli permetterebbe di blindare un posto nei negoziati con la Russa per la pace. Il retroscena è di The Economist. Per il settimanale britannico Zelensky ha cambiato idea: le elezioni presidenziali si potrebbe tenere entro l’estate dopo che per mesi il presidente ucraino ha subito le ironie di Vladimir Putin sulla mancanza di legittimità e la paura di tornare al voto. Argomenti fatti propri anche da Donald Trump. Zelensky ha ripetuto più volte che non sarebbe stato possibile organizzare una consultazione nel bel mezzo della guerra, con i soldati al fronte e migliaia di ucraini ancora rifugiati all’estero. Ma paradossalmente, lo scontro durissimo con il presidente americano ha fatto impennare nei sondaggi il sostegno degli ucraini per il loro presidente, prima in caduta. E questo, insieme alle pur incerte prospettive di una tregua, avrebbe contribuito a far cambiare idea a Zelensky e cercare subito un secondo mandato.

Secondo fonti governative, la settimana scorsa il presidente ha tenuto una riunione per chiedere alla sua squadra di organizzare un voto dopo un cessate il fuoco completo, che gli americani ritengono di poter imporre entro la fine di aprile, magari la domenica di Pasqua. Se il presidente voglia avviarsi davvero su questa strada lo si capirà entro il 5 maggio, termine ultimo per un voto parlamentare per estendere la legge marziale, che scade l’8 maggio. L’annullamento della legge marziale è il primo, indispensabile, passo per avviare un processo elettorale. Sui tempi, le fonti dell’Economist non sono concordi, ma secondo la maggioranza, Zelensky punta all’estate. La legge richiede almeno 60 giorni per la campagna elettorale, quindi la prima possibilità sarebbe all’inizio di luglio. Altre fonti ipotizzano che la campagna elettorale dovrebbe durare invece tre mesi, il tempo necessario a riscrivere le liste elettorali nel bel mezzo della guerra.

L’ex presidente Petro Poroshenko, leader del più grande partito di opposizione e vicino a Washington, prevede che le elezioni si terranno «in qualsiasi momento da agosto a ottobre». E la riprova sarebbero le sanzioni imposte su di lui da Zelensky a febbraio, per tentare di metterlo fuori gioco. Potrebbe essere stato il viaggio di Poroshenko negli Usa, sempre il mese scorso, a convincere Zelensky a rompere gli indugi. Per l’Economist, Zelensky cercherà di cogliere alla sprovvista i rivali con le elezioni di luglio, sperando che un calendario breve gli permetta di correre senza opposizione. E non solo. «Una lunga campagna elettorale farebbe a pezzi il paese», ha sottolineato una fonte citata dalla rivista.

Lunga o corta che sia, vi sono rischi enormi in una campagna elettorale in questo clima. Intanto, una pesante e prevedibile propaganda russa. Poi le non secondarie complicazioni logistiche per far votare per milioni di elettori all’estero, in trincea o nelle regioni occupate dalla Russia. Una soluzione potrebbe essere utilizzare l’app per smartphone Diia, apprezzata dal governo. Ma questo solleverebbe dubbi di trasparenza. Qualsiasi cambiamento poi significherebbe modificare la costituzione, con una maggioranza di due terzi in parlamento. Operazione complicata visto che i partiti di opposizione sono contrari al voto in tempo di guerra. Dunque restano ancora molte incognite. Continuando a bombardare, Putin stesso potrebbe rendere impossibile l’annullamento della legge marziale, per non parlare del voto. E se si andasse a elezioni, crescerebbero i rischi di destabilizzazione per mano russa. Per non parlare dell’effetto Trump che, con al sua «diplomazia frettolosa» potrebbe portare «a un cattivo accordo di pace e creare risentimento».