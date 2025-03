Europa, affondo di Giordano a Ursula: "Iniziava la trattativa e lei parlava di guerra"

Luca De Lellis 30 marzo 2025 a

a

a

I primi scricchiolii nel rapporto tra Vladimir Putin e Donald Trump che effetto hanno sull’Europa, che intanto invece di progettare un sistema di protezione efficace del territorio si appella a improbabili appelli sul kit di sopravvivenza da procurarsi in caso di escalation militare. Mario Giordano, intervenuto nello studio di 4 di Sera weekend, ha espresso le sue perplessità rispetto al modus operandi dell’Unione europea nell’ambito delle trattative di pace tra Russia e Ucraina. E per un Presidente degli Stati Uniti che fa della ruvidezza verbale la sua peculiarità, c’è un continente, il nostro, che alza la voce senza ottenere alcunché: “Non è vero che l’Europa non ha alzato i toni perché, mentre iniziava la trattativa di pace, Ursula von der Leyen diceva di prepararci alla guerra. L’altra commissaria Kaja Kallas lanciava un piano di 50 miliardi che nessun paese ha accettato, con una trattativa che sembrava di essere dal salumiere, Hadja Lahbib fa il kit di sopravvivenza”.

Donzelli annuncia il patto con Calenda. E su Trump silenzia la sinistra

Insomma, il conduttore di Fuori dal Coro “non si sente rassicurato e rappresentato da quest’Europa”. Secondo lui il problema non sono i dazi in sé, che “li hanno sempre messi tutti”, ma l’incapacità del nostro continente di farsi valere nei rapporti diplomatici: “Il problema è chi va a trattare. Io di questa Europa non mi fido, quindi alla domanda che avete fatto ai telespettatori, se vi fa paura Trump, io rispondo che a me fa paura il fatto che l'Europa è un progetto in visibile difficoltà, se non fallito”. Sul tycoon, invece, le sue dichiarazioni sempre incandescenti contano fino a un certo punto e rientrano nel personaggio che si è creato. Ma, chiosa Giordano, “il problema è vedere se poi porta risultati o no, soprattutto rispetto al tema della pace in Ucraina. Il fatto che sia arrabbiato con Putin a me sembra un buon elemento, poi io non so se ci sono gli elementi per raggiungere la pace, però questa trattativa la fanno in due: Putin, criminale e aggressore, e Trump, che è Trump con tutti i suoi difetti”.