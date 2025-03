Guerra in Ucraina, la tregua non si vede: la Russia bombarda un ospedale militare a Kharkiv

30 marzo 2025 a

Nonostante la dichiarata volontà di pace, non c’è tregua sul fronte della guerra in Ucraina. Bombardamenti e raid si sono ripetuti durante la notte, il più grave a Kharkiv dove almeno due persone sono morte ed è stato attaccato un ospedale militare dove alcuni soldati in cura sono rimasti feriti. Dal canto suo Mosca ha reso noto che i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato sei droni, tre nella regione di Belgorod, due nella regione di Bryansk e un altro nella regione di Saratov. E accusato le forze armate ucraine di stanza di brutali torture su civili a Sudzha: a quanto riferito dalla Tass, le truppe di Mosca hanno trovato prove di un gran numero di civili uccisi, torturati e stuprati.

Di «crimine di guerra» ha parlato invece l’Ucraina per l’offensiva su Kharkiv. Sei attacchi hanno colpito la città di confine nord-orientale nella notte. Vi sono feriti tra i pazienti dell’ospedale militare e almeno due persone sono morte nel bombardamento di un edificio residenziale. Un portavoce dell’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv, Dmytro Chubenko, ha confermato i due morti e ha dichiarato che altre 30 persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini. Secondo i servizi medici di emergenza, il «massiccio attacco» ha distrutto un’abitazione e ne ha danneggiato altre, oltre ad aver causato danni a uffici, auto e garage. Per l’Ucraina, la Russia ha «violato le norme del diritto internazionale umanitario».

Sempre sul campo di battaglia, il ministero della Difesa russo ha annunciato ieri di aver catturato due villaggi ucraini: Shchebraki nella regione meridionale di Zaporizhzhia e Panteleimonivka nella regione orientale di Donetsk. Gli ultimi attacchi giungono mentre l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta spingendo per una rapida fine della guerra, che dura da più di tre anni, attraverso colloqui sia con la Russia che con l’Ucraina. Mosca ha rifiutato una proposta congiunta Usa-Ucraina per una tregua e l’Ucraina l’ha accusata di rallentare i colloqui senza alcuna intenzione di fermare l’offensiva. «Per troppo tempo la proposta americana di un cessate il fuoco incondizionato è rimasta sul tavolo senza una risposta adeguata da parte della Russia», ha ricordato il presidente Zelensky nel suo discorso serale ieri. «Ci potrebbe già essere una tregua se ci fosse una vera pressione sulla Russia», ha ribadito. Sia Mosca sia Kiev hanno accettato in linea di principio l’idea di una tregua sul Mar Nero dopo i colloqui di inizio settimana, ma la Russia ha subito chiarito che l’accordo non entrerà in vigore fino a quando l’Occidente non avrà revocato le sanzioni legate all’agricoltura.