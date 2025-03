Terremoto Myanmar, si teme una catastrofe dopo la scossa di magnitudo 7.7: la situazione

28 marzo 2025 a

a

a

Un violento terremoto ha colpito il Myanmar facendo danni e vittime anche in Thailandia, Laos e Cina. Il bilancio, ancora provvisorio, è di cinque morti, ma decine sono le persone intrappolate sotto le macerie. La scossa di magnitudo 7,7 ha colpito alle 12,55 locali a nord-ovest della città di Sagaing, nel Myanmar centrale, ed è stata seguita pochi minuti dopo da una scossa di assestamento di magnitudo 6,4, che ha fatto crollare edifici, distrutto strade e demolito il famoso ponte Ava. Colpite anche Sagaing, Mandalay - dove sono crollati diversi edifici a più piani - Kyaukse, Pyin Oo Lwin e Shwebo.

Video su questo argomento A Bangkok trema tutto: i grattacieli oscillano, gente in preda al panico | VIDEO

La devastazione ha spinto la giunta militare del Myanmar a dichiarare lo stato di emergenza nelle sei regioni più colpite e a chiedere aiuto alla comunità internazionale. Centinaia di feriti sono stati trasportati in un ospedale nella capitale Naypyidaw, ma i feriti sono stati curati all’esterno a causa dei danni subito dall’edificio. Parti dello storico Mandalay Palace a Mandalay sono state gravemente danneggiate e un ponte a Sagaing è stato completamente distrutto. Gli aeroporti sono stati chiusi e i voli cancellati. «Chiediamo alla comunità internazionale di fornire aiuti umanitari il prima possibile», ha detto il portavoce della giunta Zaw Min Tun, il che lascia pensare che il bilancio di danni e vittime sia molto più pesante.

"Duemila edifici a rischio". Campi Flegrei, l'allarme di Musumeci

Dall’altra parte del confine con la Thailandia, un edificio di 30 piani in costruzione è crollato a Bangkok, seppellendo decine di operai: 81 secondo il vicepremier Phumtham Wechayachai. Il primo ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra ha dichiarato lo stato di emergenza a Bangkok, dove alcuni trasporti pubblici sono stati sospesi, intasando ulteriormente il famigerato traffico della città. Gli aeroporti funzionano normalmente. Il terremoto è stato avvertito in tutta la regione, con Cina, Cambogia, Bangladesh e India che hanno segnalato scosse. I terremoti sono relativamente comuni in Myanmar, dove sei forti terremoti di magnitudo 7,0 o superiore hanno colpito tra il 1930 e il 1956 vicino alla faglia di Sagaing, che corre da nord a sud attraverso il centro del paese. Un potente terremoto di magnitudo 6,8 nell’antica capitale Bagan nel Myanmar centrale uccide tre persone nel 2016, abbattendo le guglie e i muri del tempio nella popolare destinazione turistica.