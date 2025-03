Campi Flegrei, l'allarme di Musumeci: "Duemila edifici a rischio"

17 marzo 2025 a

Campi Flegrei, la situazione nell'area è fortemente a rischio. Le scosse degli ultimi giorni fanno salire lo stato di preoccupazione. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, parla apertamente di 2mila edifici a rischio sui quali sarà necessario un intervento da parte delle istituzioni per mitigare il rischio sismico.

«Il primo provvedimento che ho proposto al Governo, poi adottato, è stato quello di effettuare una ricognizione speditiva per comprendere quale fosse il patrimonio del costruito particolarmente vulnerabile. Siamo arrivati a circa 2.000 edifici di molto elevata esposizione e di elevata esposizione. Si tratta di ricognizioni molto veloci ma che ci servono comunque per comprendere quale sia l’area particolarmente esposta e particolarmente vulnerabile. Per quest’area abbiamo definito un intervento dello Stato, non per mettere in sicurezza le case perché è una inappropriata definizione ma per mitigare il rischio sismico quindi per ridurne l'esposizione al rischio». L'ha detto Nello Musumeci ministro per la Protezione Civile, a 24 Mattino su Radio 24.