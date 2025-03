Usa, “The Atlantic” pubblica i piani integrali dell'attacco agli Houthi. Scontro con la Casa Bianca

26 marzo 2025 a

’The Atlantic’ ha pubblicato i piani di attacco Usa in Yemen dei quali il direttore della pubblicazione, Jeffrey Goldberg, aveva preso visione dopo essere stato aggiunto dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Mike Waltz, a una chat su Signal nella quale veniva discussa l’operazione insieme ai massimi vertici della Difesa e dell’intelligence. La pubblicazione dei piani appare una risposta alla reazione dell’amministrazione, che aveva minimizzato l’importanza dei documenti. «Nessuno ha pubblicato in chat piani di guerra. È tutto quello che ho da dire su questo», aveva affermato ieri in Senato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth. «Nessun materiale riservato è stato condiviso su Signal», aveva detto la direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, durante un’altra audizione.

«The Atlantic ha ammesso: questi NON erano piani di guerra. L’intera vicenda è un’altra bufala creata da un nemico di Trump, noto per la sua narrativa sensazionalistica», la reazione su X della portavoce della Casa Bianc, Karoline Leavitt, poco dopo che la rivista ha pubblicato i piani di attacco Usa in Yemen. The Atlantic ieri aveva volutamente omesso di pubblicare i dettagli dei piani di attacco, affermando che le informazioni erano sensibili. Tuttavia ieri durante un’audizione al Senato e in diversi commenti ai media, i vertici funzionari dell’amministrazione Usa hanno affermato che le informazioni non erano classificate, minimizzando la gravità della violazione. I messaggi pubblicati dal giornale includono screenshot della chat e chiariscono che il Segretario alla Difesa americano Hegseth ha incluso invece dettagli specifici sui tempi degli attacchi Usa che avrebbero dovuto colpire gli obiettivi Houthi.