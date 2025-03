Groenlandia, Trump: "Dobbiamo prenderla". Venerdì la visita di JD Vance

26 marzo 2025 a

Dopo le proteste da parte dei vertici politici di Groenlandia e Danimarca per l’annunciata visita di una delegazione Usa guidata dalla "second lady" Usha Vance, Donald Trump rilancia e invia lo stesso vice presidente JD Vance in missione nell’isola artica che il tycoon minaccia di annettersi "in un modo o in altro". In un video pubblicato su X, Vance afferma che venerdì accompagnerà la moglie "per controllare la sicurezza della Groenlandia". "È molto importante, molti Paesi hanno minacciato la Groenlandia, hanno minacciato di usare i propri territori e le sue acque per minacciare gli Stati Uniti, il Canada e ovviamente il popolo groenlandese", ha detto il vice presidente. L’annuncio è arrivato subito dopo che la premier danese Mette Frederiksen ha avuto parole durissime contro "l’inaccettabile pressione su Danimarca e Groenlandia" che Washington intende esercitare con questa visita.

Stati Uniti siglano accordi con Russia e Ucraina per la tregua sul Mar Nero

"Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale. Ci serve, dobbiamo averla". Lo ha riaffermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla piattaforma di video online Rumbl, e che, davanti alla levata di scudi dell’isola che è territorio semiautonomo danese e di Copenaghen, per l’annunciata visita della "second lady" Usha Vance, ha deciso di inviare anche lo stesso vice presidente JD Vance. "Questa è un’isola di cui noi abbiamo bisogno da un punto di vista difensivo e offensivo", ha insistito il presidente americano, intervistato dal podcaster Vince Coglianese, senza tuttavia precisare come gli Stati Uniti abbiano intenzione di impossessarsene. "Odio metterla così, ma dobbiamo averla", ha chiosato.