Carlo e Camilla rinviano la visita a Papa Francesco

È stata rinviata la visita che re Carlo III e la regina Camilla avrebbero dovuto compiere in Vaticano l’8 aprile per un’udienza con Papa Francesco. Ne ha dato notizia Buckingham Palace in un comunicato riportato dalla Bbc. L’incontro è stato posticipato «di comune accordo», si spiega.

Carlo III e Camilla a Roma: c'è la conferma della visita alla Santa Sede

La visita di Stato in Italia - il 9 e 10 aprile - si terrà comunque, con alcune modifiche al programma. «Le loro Maestà inviano al Papa i loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l’ora di fargli visita alla Santa Sede, una volta che si sarà ripreso», si legge nella nota di Buckingham Palace.