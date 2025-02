Carlo III e Camilla in Italia ad aprile: quando e perché saranno a Roma

07 febbraio 2025 a

a

a

È ufficiale: il monarca Carlo e la consorte Camilla intraprenderanno visite di Stato in Italia e alla Santa Sede all’inizio di aprile 2025. Lo si apprende da una nota di Buckingham Palace, dove si specifica anche che durante il viaggio a Roma la coppia di reali incontrerà papa Francesco "per celebrare l’Anno Giubilare del 2025". Dopo Roma, la coppia reale si recherà anche a Ravenna con l'obiettivo di celebrare "il forte rapporto bilaterale tra Italia e Regno Unito". Prima di partire per il Belpaese, Carlo III e Camilla si uniranno però all’ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini, alla moglie Maria Grazia Lambertini e all’attore italo-americano Stanley Tucci, per una cena in onore di Slow Food e Slow Fashion presso Highgrove Gardens, Doughton, a Tetbury.

Londra dà la scorta a Harry, scatta la rivolta: "Se la paghi da solo"

Come riferisce una nota di Buckingham Palace, la coppia reale sarà raggiunta da studenti ed ex studenti della King’s Foundation e rappresentanti dei movimenti Slow Food e Fashion per celebrare il loro lavoro nella promozione di mezzi sostenibili che supportano le persone e il pianeta. Il sovrano e la regina consorte saranno in Italia quando festeggeranno il loro ventesimo anniversario di matrimonio, che cade il 9 aprile. Una data, questa, per loro non sempre lieta dato che nel 2021 morì il principe Filippo, padre dell’attuale sovrano. “Il re e la regina sono assolutamente felici di recarsi in Italia, per celebrare i legami tra i due Paesi. Il fatto che il loro anniversario di matrimonio cadrà durante la visita è un’aggiunta gradita", ha dichiarato una fonte al Daily Mail.