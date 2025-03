Carlo III e Camilla a Roma: c'è la conferma della visita alla Santa Sede

18 marzo 2025 a

La visita programmata di re Carlo III e dalla regina Camilla per incontrare papa Francesco si svolgerà nonostante il ricovero del Pontefice. Lo ha confermato Buckingham Palace, secondo cui il miglioramento delle condizioni del Papa implica che l’incontro con i monarchi britannici avrà luogo all’inizio di aprile a Roma, per celebrare il Giubileo papale e i rapporti tra la Chiesa cattolica e la Chiesa d’Inghilterra. Una fonte di Buckingham Palace ha dichiarato in una nota che la famiglia reale britannica "confida e prega affinché la salute di Papa Francesco consenta lo svolgimento della visita". "Martedì 8 aprile, e chiaramente a seconda delle condizioni di salute di Papa Francesco, le Loro Maestà visiteranno la Santa Sede per unirsi a Francesco nella celebrazione del Giubileo del 2025", ha osservato il portavoce.

Il viaggio è previsto dal 7 al 10 aprile e comprenderà visite a Roma e Ravenna, oltre che alla Santa Sede. L’ordine del giorno prevede "un’udienza del Re e della Regina con Papa Francesco e la partecipazione a una funzione nella Cappella Sistina, incentrata sul tema della ’cura del creato', che riflette l’impegno di lunga data di Papa Francesco e di Sua Maestà nei confronti della natura". Inoltre, durante la visita, si terrà una parata aerea su Roma con una squadra dell’Aeronautica Militare italiana, delle Frecce Tricolori e delle Red Arrows dell’Aeronautica Militare britannica, per celebrare la cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi. Con questo viaggio, Carlo, che incontrò il pontefice argentino quando era ancora principe di Galles, diventerà il primo monarca britannico a visitare la Basilica papale di San Paolo fuori le Mura dopo la Riforma e parlerà anche al Parlamento italiano. Il viaggio era stato annunciato appena una settimana prima del ricovero del Papa, avvenuto più di un mese fa.