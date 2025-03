Ucraina, Trump: "Terre rare? Presto l'accordo". E sulla centrale di Zaporizhzhia...

24 marzo 2025 a

Il tempo dell'attesa si riduce sempre di più. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti annunciato che è pronto l'accordo con l'Ucraina sulle terre rare. "Finiremo presto", ha detto. A Riad, intanto, si sta giocando la partita più importante. "I colloqui con gli Usa procedono in modo creativo", ha fatto sapere il capo della delegazione russa in Arabia Saudita Grigory Kasarin all'agenzia di stampa Interfax, sottolineando che i due team "capiscono ognuno le posizioni dell'altro. È importante mantenere i contatti in ogni momento e comprendere il punto di vista dell'altro. Questo è possibile". L'Ucraina, dal canto suo, si batte per i suoi interessi: "L'Ucraina si batte per la pace mentre la Russia ancora una volta dimostra di voler continuare con il terrore", ha commentato il premier ucraino, Denys Shmyhal, che accusa la Russia per l'attacco alle "infrastrutture civili a Sumy" con danni in abitazioni private e feriti, bambini compresi.

Come riferito da Trump, sono attualmente in corso trattative anche per quanto riguarda le linee di demarcazione, i territori e la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia come parte degli sforzi per garantire la pace in Ucraina. "Stiamo parlando di territori in questo momento. Stiamo parlando di linee di demarcazione. Stiamo parlando della proprietà della centrale elettrica. Alcune persone dicono che gli Stati Uniti dovrebbero possedere la centrale elettrica e poi lavorarci in quel modo, perchè abbiamo le competenze per sistemarla. Okay, qualcosa del genere andrebbe bene per me", ha affermato il presidente degli Stati Uniti durante la sua seconda riunione di gabinetto. "Alcuni dicono che gli Stati Uniti dovrebbero avere il possesso della centrale (di Zaporizhzhia, ndr)... Perché abbiamo le competenze per farla funzionare", ha aggiunto.