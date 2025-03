Guerra in Ucraina, il cessate il fuoco è vicinissimo: stabilite le tempistiche

19 marzo 2025 a

Cessate il fuoco tra Ucraina e Russia «entro un paio di settimane». È la previsione fatta dall’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, secondo cui i negoziati tecnici fra americani e russi inizieranno lunedì in Arabia Saudita. «Credo che lunedì i team tecnici andranno nel Regno», ha dichiarato Witkoff a Bloomberg Television, ricordando che nella telefonata di ieri Vladimir Putin e Donald Trump «hanno concordato un percorso verso alcune condizioni di cessate il fuoco... e verso un cessate il fuoco completo che sarà negoziato nei prossimi giorni. Penso che in un paio di settimane ci arriveremo». Witkoff è apparso ottimista dopo «l’epica» telefonata di ieri tra il presidente americano e l’omologo russo. Putin, ha spiegato, agisce «in buona fede». Il colloquio di ieri, ha assicurato, «è stato epico, una svolta. Molti progressi sono stati compiuti». Secondo Witkoff, «è probabile che Trump incontri Putin».

«Non si può escludere che l’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump avvenga in Arabia Saudita, ma non ci sono ancora dettagli specifici sulla sede del vertice in presenza», quanto ha detto all’agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, dopo l’intervento di Witkoff.