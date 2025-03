Usa, crisi delle uova e prezzi alle stelle. Richiesta d'aiuto all'Europa

17 marzo 2025 a

La crisi delle uova negli Stati Uniti, con i prezzi alle stelle a causa dell’epidemia di aviaria che sta devastando gli allevamenti a stelle e strisce, ha spinto Washington a chiedere aiuto ad alcuni Paesi europei, tra cui la Danimarca. Il mese scorso, secondo quanto riferito da Reuters, un rappresentante in Europa del Dipartimento Usa all’Agricoltura (Usda) ha contattato formalmente la Danish Egg Association in merito alla volontà e alla capacità di esportare uova negli States, nonostante le tensioni commerciali innescate dai dazi di Trump. «Stiamo ancora aspettando di ricevere maggiori indicazioni da Washington sui prossimi passi, ma avete una stima del numero di uova che potrebbero essere fornite agli Stati Uniti (supponendo che soddisfino tutti i requisiti di importazione)?», si legge in una lettera inviata all’inizio di questo mese alla Danish Egg Association. E prosegue: «Washington sta cercando di ottenere una stima della quantità che potrebbe effettivamente reperire».

Mentre Copenhagen è in attesa di ulteriori informazioni da Washington, la Finlandia ha detto di no alla richiesta. Secondo la televisione di Stato finlandese, la Finnish Poultry Association, associazione avicola nazionale, ha respinto la richiesta americana perché non sono state tenute trattative di accesso al mercato con le autorità statunitensi. Si tratta di un processo lungo che comporta ispezioni e studi approfonditi, ha fatto sapere il direttore esecutivo dell’organizzazione, Veera Lehtila. Da parte sua, la Danish Egg Association è aperta all’idea di inviare uova negli Stati Uniti nei prossimi sei mesi, ma non ha ricevuto ancora dettagli dagli Usa in merito alla quantità, ha dichiarato Jrgen Nyberg Larsen, ceo dell’associazione commerciale. Larsen ha però avvertito che il paese non ha una grande eccedenza di uova con cui aumentare le esportazioni, e probabilmente non ne avrà nell’immediato futuro a causa della domanda in aumento prima di Pasqua. La Danish Egg Association ha anche in programma di rifornire i suoi clienti fedeli di lunga data prima di spostare la sua attenzione sugli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti non stanno riponendo tutte le loro speranze di esportazione di uova in un unico paniere. Gli sforzi per diversificare la fornitura di uova fanno parte della proposta dell’Usda d’investire 1 miliardo di dollari per affrontare i maxi costi delle uova, saliti a un massimo record di 5,90 dollari per una dozzina a febbraio, un aumento del 10,4% rispetto all’anno scorso e del 189% rispetto al minimo di agosto 2023. L’influenza aviaria ha messo in ginocchio le filiere di approvvigionamento delle uova degli Stati Uniti, causando la morte di oltre 20 milioni di galline ovaiole negli allevamenti americani nell’ultimo trimestre del 2024. Gli Stati Uniti hanno già chiesto aiuto alla Turchia, che prevede di esportare 420 milioni di uova negli Stati Uniti quest’anno, secondo l’Egg Producers Central Union in Turchia. Tuttavia, la cifra impallidisce in confronto alla tipica fornitura nazionale, considerando che in media gli Stati Uniti producono 7,5 miliardi di dozzine di uova all’anno.