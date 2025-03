Ucraina, la minaccia di Peskov: "Pericoloso inviare truppe europee"

17 marzo 2025 a

La Russia minaccia l'Europa. Pomo della discordia l'invio di truppe europee in Ucraina. Perché è proprio di questo che stanno parlando alcuni Paesi, Regno Unito e Francia in prima linea. «Una prospettiva assolutamente pericolosa» quella di cui stanno parlando i Paesi europei interessati a inviare truppe in Ucraina. L'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov mentre il premier britannico Keir Starmer si appresta a ospitare giovedì una riunione operativa dei vertici militari per valutare l’invio di forze di peacekeeping in Ucraina una volta raggiunto un accordo con la Russia.

«Di cosa stanno parlando gli europei? Dell’impiego di contingenti Nato sul territorio ucraino», ma così «creeranno ulteriori cause profonde di conflitto. Cosa ne verrà fuori? Niente di buono», ha detto Peskov citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti.