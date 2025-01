Incidente Washington, la verità del Cremlino: "Sull'aereo campioni di pattinaggio russi"

30 gennaio 2025 a

A bordo dell’aereo precipitato a Washington c’erano anche cittadini russi, tra cui campioni di pattinaggio artistico. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa, esprimendo le proprie condoglianze ai familiari delle vittime. La Ria Novosti ha riferito che a bordo dell’aereo viaggiavano i campioni del mondo di pattinaggio artistico del 1994 Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. «Purtroppo dobbiamo confermare queste tristi informazioni, queste cattive notizie che arrivano oggi da Washington. Ci rammarichiamo e porgiamo le nostre condoglianze con le famiglie e gli amici che hanno perso i loro cari in questo incidente aereo», ha detto Peskov ai giornalisti. Inoltre la Us Figure Skating, la federazione statunitense di pattinaggio di figura, ha confermato che «diversi membri» della sua comunità erano a bordo del volo dell’American Airlines che si è scontrato contro un elicottero a Washington.

L’International Skating Union (ISU) è «scioccata» dalla morte di un gruppo di pattinatori americani che viaggiava sul volo precipitato nel Potomac dopo lo schianto con un elicottero militare. A bordo c’erano anche i campioni del mondo di pattinaggio di figura del 1994 Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, nonchè la medaglia di bronzo del campionato dell’URSS nel pattinaggio di coppia Inna Volyanskaya, impegnati come allenatori. «L’ISU e la comunità globale del pattinaggio sono profondamente scioccati dal tragico incidente avvenuto la scorsa notte su un volo dell’American Airlines a Washington, D.C. Abbiamo il cuore spezzato nell’apprendere che i pattinatori, così come le loro famiglie, amici e allenatori, erano a bordo l’aereo. I nostri pensieri con tutte le persone colpite da questa tragedia Il pattinaggio di figura è più di uno sport, è una famiglia unita e rimarremo in stretto contatto con l’Associazione di pattinaggio di figura. Stati Uniti e offriamo il nostro pieno sostegno durante questo momento incredibilmente difficile», si legge nella nota.

Un aereo di linea della Psa Airlines, compagnia aerea regionale che fa parte dell’American Airlines, con a bordo 64 persone proveniente da Wichita in Kansas, si è scontrato in volo con un elicottero Sikorsky H-60 Black Hawk poco prima delle 21 locali (le 3 di notte in Italia) mentre era in fase di avvicinamento all’aeroporto Reagan di

Washington ed è precipitato nel fiume Potomac. Sono almeno 18 i morti nell’incidente, i cui corpi sono stati recuperati dai soccorritori nele acque gelide del fiume. Al momento non sarebbero stati trovati sopravvissuti. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Sembra che l’aereo si trovasse a poco più di cento metri di altitudine e in approccio finale alla pista, ma la torre di controllo poco prima della fase di atterraggio avrebbe dato istruzioni al Black Hawk militare di passare dietro all’aereo di linea, che era stato indirizzato sulla pista 33. Le condizioni sul luogo dell’incidente sono definite «estremamente difficili» per i circa 300 soccorritori coinvolti.