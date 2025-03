Houthi, Trump minaccia l'Iran: “Responsabili di ogni attacco. Sofferenze pesanti per le conseguenze”

17 marzo 2025 a

Sale nuovamente la tensione in Medio Oriente dopo la decisione di Donald Trump di iniziare massicci attacchi contro gli Houthi, che da mesi seminano il panico in Mar Rosso. E l’avvertimento non è tanto per i ribelli dello Yemen, ma per l’Iran, che secondo il presidente Usa deve temere per le azioni di uno dei suoi “proxy”: «Ogni colpo sparato dagli Houthi sarà ritenuto, da questo momento in poi, un colpo sparato dalle armi e dalle autorità dell’ Iran e l’Iran sarà ritenuto responsabile e soffrirà le conseguenze, e queste conseguenze saranno pesanti!».

«Che nessuno si lasci ingannare! Le centinaia di attacchi perpetrati dagli Houthi, i sinistri mafiosi e delinquenti con base in Yemen, che sono odiati dal popolo yemenita, emanano tutti e sono stati creati dall’Iran», ha scritto ancora Trump sul social Truth, «ogni ulteriore attacco o rappresaglia dagli Houthi sarà accolto con grande forza e non c’è garanzia che la forza si fermerà lì». «L’Iran ha giocato il ruolo di ’vittima innocente’ di terroristi criminali di cui hanno perso il controllo ma non lo hanno perso», ha aggiunto il presidente Usa, «stanno dirigendo ogni mossa, dando loro le armi, fornendo loro denaro, equipaggiamento militare molto sofisticato e anche cosiddetta intelligence».

Proprio oggi hli Stati Uniti hanno effettuato nuovi attacchi aerei sullo Yemen, afferma la TV degli Houthi Al Masirah, espandendo la più grande operazione militare statunitense in Medio Oriente da quando il presidente Trump è entrato in carica a gennaio. In risposta alle minacce del movimento Houthi allineato all’Iran alle spedizioni internazionali, gli USA hanno lanciato una nuova ondata di attacchi aerei sabato. Oggi invece, la città portuale di Hodeidah sul Mar Rosso e il governatorato di Al Jawf a nord della capitale Sanaa sono stati presi di mira, afferma Al Masirah. Almeno 53 persone sono state uccise negli attacchi, ha affermato ieri Anees Alsbahi, portavoce del ministero della Salute gestito dagli Houthi. Cinque bambini e due donne sono tra le vittime e 98 sono rimasti feriti, ha aggiunto Alsbahi su X. Negli scorsi giorni Washington ha già aumentato la pressione delle sanzioni sull’Iran mentre cerca di portarlo al tavolo delle trattative sul suo programma nucleare.