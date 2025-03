Ucraina: la profezia di Witkoff: "Distanze ridotte". La telefonata Putin-Trump

verso la tregua

16 marzo 2025 a

Una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sui modi per porre fine alla guerra triennale in Ucraina potrebbe esserci la prossima settimana. L’annuncio arriva dall’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, in un’intervista alla Cnn. «Mi aspetto che ci sarà una telefonata con entrambi i presidenti questa settimana. Stiamo anche continuando a impegnarci per avere conversazioni con gli ucraini». Witkoff ha evidenziato come, nonostante la situazione sul campo sia molto complicata, «stiamo colmando il divario tra le due parti. Il presidente parla di un lasso di tempo di settimane e non sono in disaccordo con lui. Spero davvero che vedremo qualche vero progresso», ha spiegato. Witkoff ha inoltre definito «positivo» il suo incontro a Mosca con il presidente russo Valdimir Putin, incentrato sulle possibili soluzioni alla crisi ucraina: «Stiamo colmando il divario fra le due parti».

Ma quali sono le condizioni che dovrebbe porre Putin per giungere alla tregua in Ucraina? Putin ha dichiarato che Mosca controlla "completamente" il territorio del Kursk e ai militari di Kiev restano solo due opzioni: "Si arrendano o moriranno". Infine da Mosca sono arrivati ripetuti no allo schieramento di peacekeeper occidentali in Ucraina.