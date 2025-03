Ucraina, Meloni a Starmer e ai "volenterosi": no all'invio di soldati

ucraina

Sono 26 i Paesi, più Nato e Ue, che partecipano alla videoconferenza della cosiddetta Coalizione dei volenterosi voluta dal premier britannico Keir Starmer. Lo riferisce la Bbc, che ha avuto conferma da Downing Street dopo gli interventi di Starmer, del presidente francese Emmanuel Macron, dell’ucraino Volodymyr Zelensky, del neo premier canadese Mark Carney e del segretario generale della Nato, Mark Rutte. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla riunione sull’impegno a favore di una pace giusta e duratura, che assicuri la futura sovranità e la sicurezza dell’Ucraina. Secondo quanto riporta una nota di Palazzo Chigi, la premier ha "confermato che l’Italia intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, ribadendo che non è invece prevista la partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno". Insomma, l'Italia non invierà truppe in Ucraina.

Starmer ha attaccato la Russia e ha detto che l’Ucraina ha dimostrato "senza dubbi" di essere per "la pace" mentre il leader russo Vladimir Putin "sta cercando di ritardarla". "Il mondo ha bisogno di azioni - ha detto il premier Uk - non di parole vuote e condizioni. Quindi il mio messaggio è chiaro, prima o poi, Putin dovrà venire al tavolo".