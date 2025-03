Yemen, Trump vuole annientare gli Houthi: attacchi potenti e decisivi per eliminarli

15 marzo 2025 a

Il presidente americano, Donald Trump, ha reso noto su Truth di aver ordinato alle forze armate statunitensi «di lanciare un’azione militare decisa e potente contro i terroristi Houthi nello Yemen» che «hanno condotto una campagna incessante di pirateria, violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e di altri Paesi». Trump ha definito la risposta di Joe Biden «pateticamente debole» contro i «teppisti» che «finanziati dall’Iran» hanno «lanciato missili contro aerei statunitensi e preso di mira le nostre truppe e i nostri alleati». «Questi assalti incessanti - ha detto ancora Trump - sono costati all’economia statunitense e mondiale molti miliardi di dollari, mettendo al contempo a rischio vite innocenti». «L’attacco degli Houthi alle navi americane non sarà tollerato. Useremo una forza letale schiacciante finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo. Gli Houthi hanno bloccato la navigazione in uno dei più importanti corsi d’acqua del mondo, paralizzando vaste aree del commercio globale e attaccando il principio fondamentale della libertà di navigazione da cui dipendono il commercio e gli scambi internazionali», ha dichiarato ancora.

«I nostri coraggiosi soldati stanno attualmente effettuando attacchi aerei contro le basi, i leader e le difese missilistiche dei terroristi per proteggere le risorse navali, aeree e marittime americane e per ripristinare la libertà di navigazione. Nessuna forza terroristica impedirà alle navi commerciali e militari americane di navigare liberamente nelle vie d’acqua del mondo», ha concluso Trump.

Funzionari statunitensi hanno detto al New York Times che il bombardamento su larga scala contro decine di obiettivi nello Yemen controllato dagli Houthi - l’azione militare più significativa del secondo mandato di Trump - ha anche lo scopo di inviare un segnale di avvertimento all’Iran. Il presidente americano - scrive il quotidiano Usa - vuole mediare un accordo con Teheran per impedirgli di acquisire un’arma nucleare, ma ha lasciato aperta la possibilità di un’azione militare se gli iraniani respingono i negoziati. Gli attacchi aerei contro l’arsenale degli Houthi, gran parte del quale è sepolto in profondità nel sottosuolo, potrebbero durare diversi giorni, intensificandosi in portata e scala a seconda della reazione dei militanti. Le agenzie di intelligence statunitensi hanno lottato in passato per identificare e localizzare i sistemi d’arma degli Houthi, che i ribelli producono in fabbriche sotterranee e contrabbandano dall’Iran.