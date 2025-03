Usa, Trump “elimina” anche Anthony Fauci. Sparisce il murales dedicato all'immunologo

15 marzo 2025 a

Via anche Anthony Fauci: il grande immunologo americano è l’ultima delle vittime eccellenti della campagna di ostracismo iniziata dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Dai corridoi del National Institutes of Health (la prestigiosa agenzia pubblica di ricerca medica) è sparito il murale con il ritratto e una frase di Fauci. «La scienza ci dice che possiamo fare cose fenomenali se ci mettiamo testa e risorse», si leggeva fino a pochi giorni nella sezione dedicata a Fauci del lungo affresco sui muri dell’istituto in cui l’immunologo ha passato 50 anni della sua carriera, prima di andare in pensione nel 2022. Quel ritratto e quella citazione sono spariti; al loro posto, un intonaco scrostato.

Non è una novità che Fauci sia poco amato dal circolo ristretto attorno a Trump, tanto che prima di lasciare la Casa Bianca l’ex presidente Joe Biden gli aveva concesso la grazia preventiva contro eventuali procedimenti giudiziari legati alla sua attività scientifica. Durante la pandemia di Covid, nel 2020, Fauci era stato un punto di riferimento mondiale, sostenitore di distanziamento e di vaccini, spesso in attrito con l’allora presidente Trump costretto proprio per le prese di posizione pubbliche di Fauci ad adottare misure anti-contagio che non voleva imporre. I no-vax non hanno mai perdonato Fauci. A partire dall’attuale segretario alla Sanità Robert F. Kennedy jr, sotto la cui giurisdizione ricade l’agenzia, che nel 2023 contro di lui ha scritto un libro: ’Il vero Anthony Fauci’. E da Elon Musk, che pochi mesi fa lo ha definito «un diavolo impazzito».

E sotto la scure del Doge guidato da Musk è finito anche l’Nih, agenzia da quasi 50 miliardi di dollari, spiega il Washinghton Post, «in gran parte paralizzata sotto l’amministrazione Trump. I finanziamenti federali per la ricerca sono rallentati fino a diventare una goccia». Doge ha fatto annullare anche la mostra che era in programma all’Istituto per onorare la lunga carriera di Fauci; ufficialmente per risparmiare fondi, ma di fatto l’allestimento era pronto e dunque i soldi erano stati già spesi. Ritirato anche l’invito a Fauci a parlare agli studenti del campus questo mese.