Dazi, l'Ue risponde a Trump: da quando entrano in vigore le nuove tariffe

Le contromisure Ue in risposta ai dazi imposti da Donald Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio «saranno introdotte in due fasi: a partire dal 1° aprile e poi a regime dal 13 aprile». Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che «nel frattempo, resteremo sempre aperti ai negoziati» perché «crediamo fermamente che, in un mondo pieno di incertezze geopolitiche ed economiche, non sia nel nostro interesse comune appesantire le nostre economie con dazi». La Commissione Ue spiega che, per prima cosa, a partire dal primo aprile farà cessare la sospensione delle contromisure verso gli Usa del 2018 e del 2020 e poi, «in risposta ai nuovi dazi statunitensi che interessano oltre 18 miliardi di euro di esportazioni dell’Ue, la Commissione sta presentando un pacchetto di nuove contromisure sulle esportazioni statunitensi», che entreranno in vigore entro metà aprile, «previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate». «Siamo pronti a impegnarci in un dialogo significativo. Ho incaricato il commissario per il commercio Maroš Šefcovic di riprendere i colloqui per esplorare soluzioni migliori con gli Stati Uniti», ha sottolineato von der Leyen.

Le misure Usa entrate in vigore oggi hanno 3 elementi chiave: 1) il ripristino delle tariffe di giugno 2018 sui prodotti in acciaio e alluminio, introdotte durante il primo mandato di Trump, che coprivano diversi tipi di prodotti semilavorati e finiti, come tubi d’acciaio, fili e fogli di stagno; 2) l’aumento dei dazi imposti sull’alluminio dall’originario 10% al 25%; estensione delle tariffe ad altri prodotti, in particolare a prodotti in acciaio e alluminio come i prodotti per la casa, gli utensili da cucina o i telai delle finestre, e prodotti solo parzialmente in acciaio o alluminio, come macchinari, attrezzature da palestra, alcuni elettrodomestici o mobili. Inoltre, il segretario al Commercio Usa stabilirà entro il 12 maggio 2025 un sistema in base al quale gli Stati Uniti continueranno ad ampliare l’elenco dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio soggetti a dazi aggiuntivi fino al 25%. La Commissione spiega che «i dazi statunitensi colpiranno un totale di 26 miliardi di euro di esportazioni dell’Ue, pari a circa il 5% del totale delle esportazioni di merci dell’Ue negli Stati Uniti» e «sulla base degli attuali flussi di importazione, gli importatori statunitensi dovranno pagare fino a 6 miliardi di euro di dazi aggiuntivi». In risposta, l’esecutivo comunitario ha dunque previsto due contromisure: la reimposizione delle misure di riequilibrio sospese per il 2018 e il 2020; e l’imposizione di un nuovo pacchetto di misure aggiuntive. Le contromisure Ue sugli Usa colpiranno prodotti in acciaio e alluminio, ma anche tessuti, pelletteria, elettrodomestici, utensili per la casa, plastica e legno. Saranno interessati anche i prodotti agricoli, tra cui pollame, manzo, alcuni frutti di mare, noci, uova, zucchero e verdure.

Durante il primo mandato di Trump alla Casa Bianca, le tariffe simili che aveva imposto su acciaio e alluminio dell’Ue avevano fatto infuriare gli europei e altri alleati. L’Ue all’epoca aveva imposto contromisure aumentando le tariffe su motociclette, bourbon, burro di arachidi e jeans di fabbricazione statunitense, tra gli altri articoli. L’Ue stima che il volume annuale degli scambi fra le due parti ammonti a circa 1,5 trilioni di dollari, rappresentando circa il 30% del commercio globale.