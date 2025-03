Dazi, la mossa del governo. Tajani: "Delegazione partita per gli Usa"

10 marzo 2025 a

Sui possibili dazi statunitensi l’Italia ha un piano anche per vedere come tutelare nel modo migliore le imprese. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando coi cronisti a Ravenna a margine della sua visita odierna, affermando tuttavia che "bisogna aspettare di vedere se vengono imposti" considerato che "ancora non c’è nessuna decisione da parte degli Usa". Tajani ha ricordato che "proprio oggi è partita alla volta di Washington una delegazione del ministero degli Esteri responsabile del commercio internazionale che terrà una serie di incontri con gli americani. In ogni caso l’Italia lavora insieme al commissario responsabile del commercio Sefcovic".

Quanto al piano per tutelare le imprese italiane, il ministro ha detto che "un ottimo scudo per continuare a garantire il nostro export può essere un incremento delle importazioni e un incremento degli investimenti italiani negli Stati Uniti". "Nel piano italiano - ha spiegato - c’è la possibilità di andare a esplorare nuovi mercati. Dal Messico, all’Indonesia, dai paesi del Golfo al Giappone". "L’Italia - assicura Tajani - è al lavoro ormai da mesi per cercare di fare in modo che le nostre imprese che esportano tanto possano essere tutelate nel modo migliore".

Dal canto suo il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic ha affermato che "l'amministrazione statunitense non sembra voler impegnarsi per raggiungere un accordo" con l'Unione Europea per evitare i dazi del 25% su acciaio e alluminio. "Quindi noi dobbiamo sempre proteggere il business e li consumatori europei rispetto a dazi ingiustificati", ha detto Sefcovic", noi vogliamo avere relazioni positive e costruttive con gli Usa. Le nostre porte sono aperte, siamo assolutamente convinti che nessuno vince con le tariffe". Intanto le Borse cedono il passo. Wall Street amplia le perdite e affonda per l’effetto dazi e i rinnovati timori di recessione.