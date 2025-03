Siria, continuano i massacri dei civili. Al-Sharaa: “Commissione d'inchiesta”

10 marzo 2025 a

Sono più di 970 i civili morti in 72 ore in Siria, vittime di esecuzioni nell’ovest del Paese arabo, nell’ambito dell’offensiva delle forze agli ordini di Ahmad Al-Sharaa contro gruppi legati al deposto regime di Bashar al-Assad. Sul suo sito web l’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito e fonti in Siria, parla di almeno 973 morti, donne e bambini compresi, dall’avvio dell’operazione venerdì scorso, e di quasi 40 massacri. L’area più colpita è quella di Latakia, dove si contano almeno 545 morti tra i civili, seguita da quelle di Tartus, con 262 vittime, e Hama, con 156. Almeno dieci le vittime a Homs. Al-Sharaa ha annunciato ieri la creazione di una commissione d’inchiesta per «preservare la pace civile». Ne faranno parte tre componenti, compresi i governatori di Latakia e Tartus.

Il presidente ad interim della Siria ha inoltre promesso che il suo governo chiamerà a rispondere davanti alla giustizia chiunque sia coinvolto negli attacchi contro i civili nelle roccaforti alawiti sulla costa mediterranea. «Riterremo responsabile, con fermezza e senza clemenza, chiunque sia coinvolto nello spargimento di sangue di civili o che abbia oltrepassato i poteri dello Stato», ha affermato al-Sharaa in un video pubblicato dall’agenzia di stampa statale Sana.