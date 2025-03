Ucraina, assalto di Mosca: preso il villaggio di Sumy e riconquistata Lebedevka

09 marzo 2025 a

Mentre gli Stati Uniti intensificano il congelamento del sostegno militare a Kiev, la Russia continua ad attaccare in maniera massiccia l'Ucraina. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti, Mosca ha annunciato una doppia vittoria. Secondo un comunicato del ministero della Difesa, le forze del Cremlino hanno preso il controllo di Novenkoye, nella regione ucraina di Sumy, e riconquistato Lebedevka, nel Kursk. Per l’esercito ucraino la situazione più difficile al momento è proprio nella regione occupata del Kursk, dove, anche grazie al supporto delle truppe nordcoreane, i russi negli ultimi giorni avrebbero interrotto le linee di approvvigionamento e controllerebbero quasi tutte le vie di fuga.

Dopo lo stop agli aiuti Putin bombarda a tappeto. Trump si sfila dall'Europa

Come riporta oggi il Corriere della Sera, leggendo le analisi di giornalisti ucraini o di esperti di cose militari, si deduce che la "battaglia per Kursk stia arrivando al suo epilogo" e che "lo Stato maggiore di Kiev sarà presto costretto a ordinare di tornare sulle linee di partenza il più velocemente possibile". "Se l'ordine venisse impartito troppo tardi, rischieremmo l'accerchiamento definitivo e la perdita inutile di uomini e materiali, come già avvenne per Avdiivka nel febbraio 2024", si apprende dalla rete. Scenario, questo, che allontanerebbe per sempre la possibilità per Kiev di occupare la regione del Kursk e utilizzarla poi come merce di scambio ai negoziati per riavere il Donbass.