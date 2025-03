Zelensky va alla Casa Bianca, von der Leyen annuncia il ReArm Europe: cosa resta della settimana

07 marzo 2025 a

Un'altra settimana europea ricca di eventi e dichiarazioni importanti si avvicina alla sua conclusione. Ecco il video realizzato da TotalEu per fissare i momenti salienti da lunedì 3 marzo a venerdì 7 marzo.

Lunedì 3 marzo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato alla Casa Bianca per l'incontro che avrebbe dovuto portare alla firma dell’accordo sulle terre rare. La discussione con il presidente statunitense Donald Trump, che ha coinvolto anche il vicepresidente americano JD Vance, ha infatti fatto saltare la firma dell’accordo sulle risorse minerarie. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha incontrato la presidente moldava, Maia Sandu, a tre anni dalla presentazione della richiesta di adesione all'Ue. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato i rappresentanti del Dialogo strategico sull'auotomotive e accennato alle proposte del Piano sull'automotive presentato il 5 marzo.

Martedì 4 marzo La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia il nuovo piano ReArm Europe. La ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione amministrativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha incontrato il commissario all'Economia, Valdis Dombrovskis, e il vicepresidente alle Riforme e alla Coesione, Raffaele Fitto. Presso la sede della Regione Piemonte a Bruxelles, si è svolto un evento dedicato allo zafferano come eccellenza del territorio. All'incontro hanno partecipato l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, l’assessore al Commercio del comune di Novara Maria Cristina Stangalini e l’assessore all’Agricoltura del comune di Trecate, Fortunata Dattrino.

Mercoledí 5 marzo A Bruxelles, presso la sede del Trentino, si é tenuto un punto stampa con l'assessore della provincia di Bolzano Luis Walcher e l'assessore dell'Emilia-Romagna Alessio Mammi, per presentare i lavori della coalizione Agriregions, in programma per il 5 e 6 marzo. La coalizione ha incontrato il Commissario europeo Christophe Hansen e i membri della Commissione Agri del Parlamento europeo e lancerà una tabella di marcia comune per il periodo 2025-2027.

Giovedì 6 marzo Pre-vertice del partito socialista europeo che ha visto la partecipazione della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, assieme ad altri leader socialisti come la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, Teresa Ribera e la presidente del gruppo dei socialisti Ue, Iratxe Garcia Perez. Il Consiglio europeo straordinario, tenutosi nella giornata di giovedì 6 marzo, ha visto i 27 leader europei confrontarsi sul tema della difesa dell'Unione europea. L'Ungheria non ha appoggiato il testo di conclusioni. "È un Paese isolato", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.

Venerdi 7 marzo La commissaria europea per l'uguaglianza Hadja Lahbib ha annunciato la nuova roadmap per i diritti delle donne e la parità di genere.