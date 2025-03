Ucraina, Trump: "Valuto sanzioni alla Russia fino al cessate il fuoco"

07 marzo 2025 a

Dopo lo scontro in mondovisione tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e il dietrofront del secondo, che si è detto riconoscente e consapevole del sostegno sempre offerto dagli Stati Uniti al suo Paese nel corso dei tre anni di guerra, il presidente Usa sta "fortemente considerando" l’idea d’imporre nuove dure sanzioni e dazi sulla Russia fino al raggiungimento di un cessate il fuoco e di un accordo di pace in Ucraina. Lo ha detto lo stesso capo della Casa Bianca in un messaggio sul suo social Truth, osservando come la Russia stia continuando a "martellare" l’Ucraina sul campo di battaglia in un momento in cui sono in corso colloqui per arrivare a una tregua.

Putin non si placa e dà un segnale: massicci bombardamenti sugli impianti energetici

Il messaggio, nel quale si parla espressamente di possibili sanzioni bancarie contro la Russia, si conclude con un appello a Mosca e Kiev: "Sedetevi attorno al tavolo ora, prima che sia troppo tardi". Affermazioni, queste, che arrivano dopo il massiccio attacco aereo russo che, la scorsa notte, ha preso di mira l'Ucraina con "67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed". Le difese aeree ucraine "hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi". Lo rende noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina, riferendo che nell'azione di difesa sono stati coinvolti "anche aerei da combattimento tra cui gli F-16 e in Mirage-2000".