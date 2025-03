Corea del Sud, tragedia sfiorata: bombardamenti sui civili per errore

06 marzo 2025 a

L’aeronautica militare di Seul ha bombardato per errore il nord della Corea del Sud ferendo alcuni civili. «Otto bombe MK-82 sono state sganciate in modo anomalo da un aereo KF-16 dell’aeronautica militare, esplodendo al di fuori del perimetro previsto» durante un’esercitazione, si legge in una nota di «profondo rammarico» per lo «sfortunato incidente».

Il fattaccio è avvenuto intorno alle 10 locali (le 2 di notte in Italia) a Pocheon, circa 25 chilometri a sud del confine con il Nord. L’Aeronautica Militare ha istituito una commissione di inchiesta e ha affermato che «adotterà tutte le misure necessarie, incluso il risarcimento dei danni». Il jet stava «partecipando a un’esercitazione congiunta con gli Usa con fuoco vivo che coinvolgeva sia l’Aeronautica Militare che l’Esercito». Le bombe sono «cadute su un villaggio» e hanno causato «vittime e danni alla proprietà, costringendo molti a lasciare le proprie case». Quattro persone sono rimaste gravemente ferite e tre hanno riportato lesioni lievi. Un edificio della chiesa e sezioni di due case sono state danneggiate. Un errore che poteva causare una vera strage.