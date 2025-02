Ucraina, per Trump "Putin ha le carte in mano". Parigi difende Zelensky: "Eroe"

20 febbraio 2025 a

a

a

La Russia ha «conquistato molto territorio» ucraino e per questo ha in mano «le carte» per condurre qualsiasi colloquio di pace volto a porre fine alla guerra. Ne è convinto Donald Trump, secondo cui Mosca vuole vedere la fine del conflitto. Tornando a Washington dopo aver tenuto un discorso in un incontro economico promosso dall’Arabia Saudita in Florida, Trump ha parlato alla Bbc delle prospettive di pace tra Mosca e Kiev dicendo di credere che «i russi vogliono vedere la guerra finire». «Penso che abbiano un po' in mano le carte, perché hanno preso molto territorio. Hanno le carte», ha detto sull’Air Force One.

Dall'Europa tre anni di nulla. Ora serve un cambio di rotta sull'Ucraina

Quando gli è stato chiesto se si fidasse della volontà di pace della Russia ha risposto semplicemente: «Sì». L’incontro di Miami ha offerto a Trump l’occasione per tornare a definire Volodymyr Zelensky un «dittatore» che «si rifiuta di tenere le elezioni». Il presidente ucraino «è in calo nei veri sondaggi ucraini» ha aggiunto Trump, «come puoi essere in crescita quando con ogni città viene demolita?». Il mandato quinquennale di Zelensky sarebbe dovuto concludersi a maggio 2024, tuttavia il Paese è sotto legge marziale da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala a febbraio 2022 e le elezioni sono sospese, come prevede la costituzione. Secondo Trump il presidente ucraino ha un indice di gradimento del 4%, ma la Bbc riporta un sondaggio condotto questo mese secondo cui il 57% degli ucraini dice di fidarsi del Zelensky.

Le accuse al «dittatore» hanno rapidamente suscitato critiche da parte dei leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo il quale «è semplicemente sbagliato e pericoloso negare al presidente Zelensky la sua legittimità democratica». Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito in una telefonata a Zelensky il suo di sostegno e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che lunedì sarà Kiev per «riaffermare l’appoggio della Spagna alla democrazia ucraina e al presidente». Anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha detto di considerare Zelensky «un interlocutore» e ha chiesto che l’Ue sieda al tavolo delle trattative. L’Unione, dal canto suo, ha detto senza mezzi termini che «l’Ucraina è una democrazia e la Russia no». «Zelensky è un eroe» e Vladimir Putin è «l’unico dittatore in questa guerra» ha sintetizzato Benjamin Haddad, ministro francese con delega per l’Europa.

Video su questo argomento Ucraina, Tajani "Costruire percorso di pace con Usa, Kiev e Ue"

Per Parigi «Volodymyr Zelensky è un eroe in questa guerra da tre anni» e «l’unico dittatore in questa guerra è Vladimir Putin», ha detto alla rete Lci il ministro francese con delega per l’Europa, Benjamin Haddad. Il ministro ha anche confermato la prossima visita a Washington del presidente francese, Emmanuel Macron.