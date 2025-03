Germania, torna il terrore: Suv contro la folla a Mannheim, almeno una vittima

03 marzo 2025 a

Un Suv si è lanciato a grande velocità sulla folla a Mannheim, nel sudovest della Germania, causando almeno un morto e diversi feriti gravi. Lo scrive la Bild citando la polizia tedesca, che su ’X’ ha spiegato che è in corso una «operazione su larga scala» in città. Nella città tra Francoforte sul Meno e Stoccarda l'allarme è scattato nella tarda mattinata. Secondo quanto riportato l'auto, di colore nero, si è schiantata contro una folla di persone. Un giornalista dell'agenzia di stampa DPA riferisce che sul posto c'è una persona sdraiata sotto un telone.

Secondo le prime informazioni del portale Mannheim24, l’operazione di polizia riguarda un Suv nero che si sarebbe lanciato sulla folla a gran velocità da Paradeplatz verso la caratteristica Torre dell’acqua, una delle principali attrazioni turistiche della città. Un portavoce della polizia, ha riportato Welt, non è stato inizialmente in grado di fornire ulteriori informazioni sui retroscena dell’operazione nella città del Baden-Württemberg. Le immagini della scena che circolano su X, riporta Bild, suggeriscono che un’auto potrebbe aver investito un gruppo di persone. Secondo il quotidiano Rheinpfalz, il reparto di terapia intensiva dell’ospedale universitario è in stato di allerta.